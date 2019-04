Die Polizei hatte bei ihrem Einsatz am Dienstagnachmittag die Längentalstraße aus taktischen- und aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Sie hatten einen 49-Jährigen festgenommen, der jetzt in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist.

Als die Polizei am Dienstagabend einen 49-Jährigen festnahm, erregte sie damit nicht nur viel Aufsehen in der Stadt, sondern auch im Internet. Viele Geislinger fragten sich, warum die Polizei dafür einen großen Teil der Längentalstraße absperren und Spezialkräfte zur Festnahme des 49-Jährigen anfordern musste.

Der Festgenommene hatte Polizisten mit einem Messer bedroht und hatte sich dann in seine Wohnung zurückgezogen. Um zu verhindern, dass er sich oder anderen etwas antut, nahm die Polizei den 49-Jährigen fest.

Taktik und Sicherheit: Polizei sperrt Längentalstraße

Es gebe mehrere Gründe, Straßen bei solchen Einsätzen abzusperren, einer davon könne die Taktik sein, sagt ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG. So könne die Polizei ihre Fahrzeuge taktisch sinnvoll abstellen und zudem verhindern, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. „Es geht immer darum, allen ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten, ob Störern, Unbeteiligten oder Polizeibeamten“, erklärt der Polizeisprecher.

SEK im Einsatz: Speziell ausgerüstet für gefährliche Einsätze

Wie berichtet, hatte der 49-Jährige eine Strafe nicht bezahlt, weswegen ein Vorführungsbefehl gegen ihn bestand. Er hatte sich bei der Festname in seiner Wohnung mit einem Messer aufgehalten, deswegen hatten Spezialkräfte der Polizei die Geislinger Kollegen unterstützt: „Diese Polizeibeamten sind für gefährliche Angriffe speziell ausgebildet und ausgerüstet“, erklärt der Pressesprecher.

49-Jähriger in psychiatrischer Klinik

Ein Rettungswagen stand am Dienstagnachmittag vorsorglich bereit, damit in einem Notfall einem Verletzten schnell geholfen werden kann. Dieser Ernstfall war nicht eingetreten. Ein Helikopter war am Dienstag nicht im Einsatz.

Der 49-Jährige ist noch am Abend in eine psychiatrische Klinik verlegt worden, teilt die Polizei mit.

