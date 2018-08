Göppingen / SWP

Einen Schaden von 600 Euro ließ ein Unbekannter am Montag in Göppingen zurück. Der 28-jährige Fahrer parkte seinen seinen weißen 1er BMW um 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Mozartstraße. Als er 15 Minuten später zurückkam, stellte er fest, dass ein Unbekannter beim Ausparken mit seinem Auto gegen den BMW gerempelt war. Der Verursacher war nicht in Sicht. Hinweise nimmt die Polizei Göppingen unter Tel. (07161) 632360 entgegen.