Musikkabarett Ein Geschenk, das es in sich hat

Geislingen / Claudia Burst

So recht weiß das Publikum in der Rätsche am Freitagabend anfangs noch nicht, was es von diesen Herren halten soll, die da vorne auf der Bühne stehen. Comedy? Slapstick? Clowns? Gogol zeigt sich als Pianist mit Schwalbenschwanz, fettiger Pomade im Haar und strengem Mittelscheitel. Mäx als sein Assistent, Schuhe in Größe 80, lange graue Haare, der Verlierertyp. Der Applaus ist zunächst höflich.

Dann aber legt das Duo los und das Publikum merkt schnell, dass ein Abend voller Überraschungen bevor steht. Gogol und Mäx kombinieren ihre Gaben und bringen damit das Publikum zum Lachen und so zur Begeisterung, dass es am Ende aufsteht und mit Applaus, Pfiffen, Johlen, Zugabe- und Bravo-Rufen gar nicht mehr aufhören will.

„Wir haben uns Gogol und Mäx als Geburtstagsgeschenk für 40 Jahre Rätsche selber geschenkt“, hatte Brigitte Aurbach zur Begrüßung dem Publikum gesagt. Das war wirklich ein besonderes Geschenk.

