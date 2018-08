Mühlhausen / SWP

Eine 21-jährige Motorradfahrerin erlitt am Donnerstag bei einem Unfall auf der A8 leichte Verletzungen, als sie einen Lastwagen überholte.

Sie war um kurz vor 9 Uhr auf der Autobahn in Richtung München gefahren. Beim Überholen streifte sie den Lastwagen und stürzte deswegen mit ihrem Motorrad auf die Autobahn. Wie die Polizei berichtet, kam sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Mühlhausen ermittelt in dem Fall.