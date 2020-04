Nur schnell seine Maschine ein paar Meter von der Werkstatt nach Hause fahren wollte ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Zell am Donnerstagabend. Er habe auf seine BMW einen neuen Hinterreifen aufziehen lassen, berichtet die Polizei. Als er gegen 18.20 Uhr auf der Straße Im Auchert an einem Linienbus vorbeifuhr und deshalb etwas beschleunigte, brach das Hinterrad aus. Der Motorradfahrer, der bis auf einen Helm keine Schutzkleidung trug, kam daraufhin zu Fall. Zum Glück verletzte er sich dabei nur leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. An der BMW entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.