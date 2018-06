Unfall Motorradfahrer stürzt in den Waldhang

Drackenstein / rh

Ein 22-jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr bei einem Unfall auf der Drackensteiner Steige schwer verletzt. Im Verlauf einer leichten Linkskurve war er vermutlich zu schnell unterwegs und kam nach einem Fahrfehler zu Fall, teilt die Polizei mit. Das Motorrad schleuderte unter die Leitplanken hindurch und landete rund zehn Meter entfernt im steilen Waldgelände, der junge Mann kam erst 15 Meter weiter zum Liegen. Die Notärztin sowie der Rettungsdienst begannen zusammen mit den Bergrettern mit der Erstversorgung des Mannes. Auf Grund der schweren Verletzungen, der schlechten Lage im Gelände und einem möglichst schonenden Transport, wurde der Patient in der Gebirgstrage stabilisiert. Auch wurde ein Rettungshelikopter angefordert, teilt die Bergwacht mit.

Die Retter bargen den Mann, gesichert durch zwei Seile, etwa 50 Meter durch sehr steiles Gelände hinunter auf die nächste Serpentine der Steige. Im dort bereitstehenden Rettungswagen begann dann die Kreislaufstabilisierung des Patienten für den Weitertransport in die Klinik. So vorbereitet konnte der Verunglückte im Rettungswagen hinab zum Helikopter, der auf einem Feldweg zwischen Unterdrackenstein und Gosbach gelandet war, gefahren werden. Der junge Mann wurde dann in das Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm geflogen. Den Schaden an der Yamaha schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Info Der 22-Jährige war bereits der zweite gestürzte Motorradfahrer innerhalb von drei Tagen und der dritte in sechs Wochen, den Mitglieder der Bergwacht retten mussten. Am Einsatz beteiligt waren Notarztteam des roten Kreuzes, Rettungsdienst der Johanniter, die Besatzung des Rettungshelikopters „Christoph 22“, mehrere Streifenbesatzungen der Polizei sowie die Bergretter der Bergwachten Geislingen-Wiesensteig und Göppingen.