Geislingen Motorradfahrer stürzt auf Straße

Geislingen / SWP

Mit leichten Verletzungen kam am Donnerstag ein 51-jähriger Motorradfahrer nach einem Unfall in ein Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 33-jährige Autofahrerin um 15.21 Uhr die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet. Gerade als sie auf die Kreisstraße nach Geislingen einbog, kam der Biker, der in Richtung Schalkstetten unterwegs war. Es gelang ihm nicht, dem VW auszuweichen. Er stürzte auf die Straße und kam zur Beobachtung in die Klinik. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 11.000 Euro.