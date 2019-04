An der Straße von Rechberghausen nach Adelberg und Wäschenbeuren kam es am Samstag gegen 13 Uhr zu einem tödlichen Unfall. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 69-jähriger Motorradfahrer einen Audi mit Anhänger just in dem Moment überholen, als der Audi-Fahrer auf Höhe des Grüngutplatzes nach links abbog. Der Biker habe dies übersehen, so die Polizei. Er habe noch versucht, seine Maschine abzubremsen, prallte aber gegen die linke Seite des Audis. „Dabei kam er zu Fall und wurde mit seiner Maschine noch einige Meter mitgeschleift, bevor er mit dem anhaltenden Pkw zum Liegen kam“, berichtet die Polizei. Beim Sturz erlitt der 69-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 78-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro, am Audi von etwa 8000 Euro.

An der Unfallstelle waren mehrere Streifen der Polizei sowie Rettungsdienste im Einsatz. Auch der Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Wegen der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis kurz nach 15 Uhr komplett gesperrt, teilt die Polizei mit. Das Verkehrskommissariat Heidenheim nahm den Unfall auf und ermittelt den genauen Unfallhergang.