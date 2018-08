Eislingen / SWP

Nach einem Unfall in Eislingen musste am Sonntag ein Biker in die Klinik. Um kurz vor 18 Uhr fuhr der 41-Jährige mit seinem Moped durch den Kreisverkehr in der Hauptstraße. Ein BMW-Fahrer habe ihm dort die Vorfahrt genommen, berichtete er später der Polizei. Deshalb musste er bremsen. Der 41-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Weil der 41-Jährige den BMW-Fahrer anschließend mit wüsten Worten bedachte, erwartet beide eine Anzeige.