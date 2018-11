Musik Mit Preis und Ehre und Kraft

Geislingen / Ulrich Schlecht

Die große Zahl der Besucher am Samstagabend in der Geislinger Stadtkirche lässt vermuten, dass diese mit hohen Erwartungen gekommen waren, weil sie zumindest das Hauptwerk des Konzertes kannten und zu schätzen wussten. Das war nicht verwunderlich, war doch „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms in der 70-jährigen Geschichte des Geislinger Singkreises immer wieder auf dem Programm gestanden und von all seinen Chorleitern wenigstens einmal dargeboten worden.

Nun war auch Thomas Rapp ans Werk gegangen und hatte, vornehmlich wohl aus Kostengründen, die sogenannte Londoner Fassung des Requiems genommen, die das Sinfonieorchester durch zwei Klaviere und Pauken ersetzt – eine Version, die vom Komponisten womöglich selbst eingerichtet, jedenfalls aber gebilligt worden war. Als Gesangssolisten brachten sich die Sopranistin Monika Mauch und der Bariton Krešimir Stražanac ein, an den Klavieren musizierten Conrad Schütze und Heinz Lendl, und an den Pauken agierte Tim Faller.

Überzeugende Gestaltung

Wie aus einer Urferne, in feinst artikuliertem Piano, ließ Thomas Rapp das „Selig sind, die da Leid tragen“ anheben. Dieses Trostwort aus der Bergpredigt wurde dann kombiniert mit der Zusage des Psalmisten „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten“, und durch starkes dynamisches Differenzieren, saubere Tongebung und gute Aussprache gelang dem Chor eine überzeugende Gestaltung. Bei großer klanglicher Geschlossenheit leuchteten die Soprane, der Alt wirkte jung und frisch, die Tenöre sangen schmelzzart und die Bässe wohltuend dezent, und für die ausgedehnte Fuge über „Preis und Ehre und Kraft“ war immer noch genügend Kraft vorhanden.

Die beiden Klaviere steuerten dazu den ihnen beim Konzert zugemessenen Anteil bei, wenn auch naturgemäß der Reichtum an Klangfarben und -mischungen, den ein groß besetztes Orchester zu bieten vermag, nicht erreicht werden konnte.

Im vierten Teil, der die lieblichen Wohnungen des Herrn besang, bot das gut abgestimmte Spiel von Heinz Lendl und Conrad Schütze aber einen vollgültig zu nennenden Ersatz. Auch die Paulusworte „Denn alles Fleisch, es ist wie Gras“ wurden mittels langer Crescendi eindrucksvoll vorbereitet, wobei sich der stets zuverlässig begleitende Paukist durchaus noch etwas markanter hätte einbringen dürfen.

In der Art einer Antifon bat Krešimir Stražanac „Herr, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben muss“ und stellte dabei eine kraftvolle und dabei äußerst modulationsfähige Stimme vor. Und wie schon bei der vorigen Aufführung des Werkes verhieß Monika Mauch wieder mit warmer Stimme und großem Atem den Trost „wie einen seine Mutter tröstet“ und beschloss ihren Part mit einem große innere Ruhe ausströmenden „Wiedersehen“.

Fantasie in Sonatenform

Thomas Rapp, dem nicht nur für die ausgezeichnete Wiedergabe zu danken ist, sondern auch für die gewiss aufwendige Vorbereitung seines Chores, nutzte die Anwesenheit zweier bewährter Pianisten dazu, das Programm durch ein Werk für Klavierduo zu ergänzen. Heinz Lendl und Conrad Schütze spielten zu Beginn die Fantasie f-Moll op. 103 von Franz Schubert. Hatte Beethoven seine populäre Mondscheinsonate als „Sonata quasi una fantasia“ bezeichnet, so konnte man hier umgekehrt von einer Fantasie in Sonatenform sprechen. Thematisch passte sie zum Requiem, ließ sich doch anhand von Themenwahl und Aufbau ein ganzes Leben bis hin zu seinem von Dissonanzen begleiteten Ende imaginieren. Der Vortrag der Pianisten ließ keine Wünsche offen, auch wenn der lange Nachhall des Kirchenraums einen wolkigen Klang erzeugte, wodurch manche Feinheit der Komposition verborgen blieb. Nach einer langen besinnlichen Stille gab es viel Beifall für sämtliche Mitwirkende.