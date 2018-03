Kreis Göppingen / SWP

Die Themen Gurt und Handy waren Schwerpunkt von Polizeikontrollen in der Region, nachdem Ablenkung und Rücksichtslosigkeit am Steuer für negative Spuren in der Unfallbilanz gesorgt hatten. Auch im Landkreis Göppingen waren am Montag ein Fahrer ohne Gurt und elf mit dem Handy in der Hand am Steuer unterwegs. Hier kontrollierte die Polizei in Geislingen und in Kuchen. In allen Fällen stoppte die Polizei die Fahrer, bevor etwas passieren konnte.