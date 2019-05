Eine Autofahrerin gegen 10.15 Uhr in eine Parkbucht in der Schlossstraße. Als die 28-Jährige aussteigen wollte, öffnete sie die Tür, hatte aber nicht auf den Verkehr geachtet. So übersah sie eine 92-jährige Radfahrerin.

Die Seniorin prallte gegen die Tür und stürzte. Ein Krankenwagen brachte die schwerverletzte 92-Jährige in eine Klinik.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen blieb gering.