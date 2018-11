Gingen Mini rammt geparkten Ford

Gingen / SWP

Bei einem Unfall in Gingen sind Montagnacht drei Menschen verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, war ein 24-Jähriger in seinem Mini gegen 22.45 Uhr in der Hindenburgstraße unterwegs. Er prallte mit seinem Auto gegen einen geparkten Ford. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass sich der Mini drehte. Außerdem wurde der Ford mehrere Meter weit nach vorne geschoben.

Der 24-Jährige und seine drei Mitfahrer verließen das Fahrzeug. Alle drei erlitten leichte Verletzungen. Kurz darauf flüchtete der Fahrer.

Rettungkräfte brachten die drei Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei suchte nach dem Flüchtigen mit mehreren Einsatzkräften und einem Hubschrauber. Die Fahndung verlief in der Nacht allerdings noch erfolglos. Dienstagmorgen traf die Polizei den 24-Jährigen dann in seiner Wohnung an.

Es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.