Kurz vor Mitternacht kam es am Montag in einem Linienbus zu einem Streit zwischen zwei Männern. Nahe der Sporerstraße verließen sie den Bus und die Auseinandersetzung eskalierte. Der unbekannte Täter, laut Polizei im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, verletzte das 24-jährige Opfer nach einer Rangelei mit Messerstichen und flüchtete. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nach dem 1,85 bis 1,90 großen Täter, der eine dunkle Hose, ein graues Oberteil und eine auffällige Halskette trug.

Das könnte dich auch interessieren: