Geislingen Mercedes kracht gegen Passat: Drei Verletzte in Geislingen

Geislingen / GZ

Bei einem Unfall in der Längentalstraße erlitten am Montag eine 28-Jährige und ihr einjähriges Kind leichte Verletzungen. Die beiden waren in einem Passat mitgefahren, gegen den ein Mercedes gekracht war.

Wie die Polizei berichtet, war der Mercedesfahrer gegen 13.45 Uhr in der Längentalstraße in Richtung Eybacher Straße unterwegs. Er erkannte zu spät, dass vor der roten Ampel an der Einmündung Rappenäcker ein 28-jähriger Passatfahrer anhielt. So kam es zu dem Zusammenstoß, bei dem das Kind und die 28-jährige Beifahrerin im Passat leicht verletzt wurden. Sie kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Im Mercedes wurde zudem eine 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

