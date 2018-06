Reichenbach/Fils Zugausfälle nach Personenunfall mit ICE

Reichenbach/Fils / DPA/SAS

Ein ICE der Deutschen Bahn hat am Mittwochmorgen auf der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Ulm einen Menschen erfasst.

Der ICE 991 aus Wiesbaden hat am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr auf seinem Weg nach München auf freier Strecke kurz nach dem Bahnhof Reichenbach/Fils in Richtung Ebersbach einen Menschen erfasst, der dabei ums Leben kam. Die Bahnstrecke zwischen Reichenbach/Fils und Ebersbach war bis 9.50 Uhr voll gesperrt. Züge wurden in den Bahnhöfen zurückgehalten, erklärte eine Bahnsprecherin in Stuttgart. Der Fernverkehr wurde über Nördlingen umgeleitet. Für Reisende des Nahverkehrs wurden zwischen den Bahnhöfen Plochingen und Ebersbach drei Busse als Ersatzverkehr eingesetzt.

Es kam zu Behinderungen im morgendlichen Zugverkehr, rund 250 Reisende saßen in dem betroffenen ICE vorübergehend fest. Der Bahnverkehr zwischen Ulm und Stuttgart wurde vorübergehend in beiden Richtungen eingestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen konnte der ICE seine Fahrt nach München mit erheblicher Verspätung fortsetzen. Gegen 11 Uhr befand er sich gerade bei Augsburg mit rund 100 Minuten Verspätung.

Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. „Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem Vorfall um einen Suizid gehandelt haben dürfte“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Nachfrage.

Erst am Montag gab es einen Vorfall bei Ebersbach.