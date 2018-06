Göppingen Mehrere Streitereien in Göppingen

Göppingen / SWP

Mehrmals musste die Polizei in der Nacht auf Montag in Göppingen zu Schlägereien ausrücken. Zunächst entbrannte um kurz vor 20 Uhr in Bartenbach eine Auseinandersetzung. Zeugen sahen, wie zwei Männer mit einer Frau stritten. Sie verständigten sofort die Polizei. Die traf die Frau noch in der Wichernstraße an. Die Männer waren bereits mit einem Auto weggefahren. Was genau sich zwischen den Dreien abspielte und worum es bei der Auseinandersetzung ging, muss die Polizei noch ermitteln.

Fast zur gleichen Zeit meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung in der Lorcher Straße. Hier seien mehrere Männer aneinander geraten. Ein Mann habe schlichten wollen und sei dann ebenfalls angegriffen und geschlagen worden. Gleich darauf verschwanden die Beteiligten. Die Polizei ermittelte, auch mit der Unterstützung von Zeugen. Diese Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Gegen Mitternacht seien drei Männer provozierend aufgefallen. Sie wollten in der Mozartstraße einen Streit vom Zaun brechen, schilderten Zeugen. Doch die ausgesuchten Opfer ließen sich nicht provozieren. Selbst als die Drei deren Autos beschädigten. Auch hier muss die Polizei noch ermitteln, was dem Vorfall vorausging und wie er sich genau abspielte.

In der Schlater Straße in Holzheim gerieten zur gleichen Zeit zwei junge Männer in Streit und schlugen aufeinander ein. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Sie ermittelt nun gegen die 17 und 37 Jahre alten Männer. Hier war sogar ein Rettungswagen im Einsatz, um die Verletzungen der Männer zu untersuchen.