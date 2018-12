Kontrollen Mehrere Fahrer mit Alkohol oder Drogen unterwegs

Göppingen/Eislingen / swp

Am Montag und Dienstag beendete die Polizei die Fahrt von sechs Autofahrern in Göppingen und Eislingen.

Am Montag und Dienstag beendete die Polizei die Fahrt von sechs Autofahrern in Göppingen und Eislingen.

Eine 18-Jährige fuhr am Montag gegen 12 Uhr in Eislingen in der Ulmer Straße. Die Beamten stoppten und kontrollierten sie. Dabei hatten sie den Verdacht, dass die VW-Fahrerin Drogen genommen hatte. Ein Test bestätigte das. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab.

Auch in Göppingen wurde kontrolliert

In Göppingen kontrollierte die Polizei Montagnacht zwischen 23 Uhr und 1 Uhr den Verkehr in der Christian-Grüninger-Straße. Während der Kontrolle beendeten die Beamten die Fahrten von fünf Autofahrern: Bei einem 24-Jährigen, 52-Jährigen und einem 53-Jährigen rochen die Polizisten Alkohol. Tests bestätigten, dass die Autofahrer zuviel intus hatten. Bei dem Fahrer eines Mitsubishi bestand der Verdacht, dass er Drogen genommen hatte. Auch das bestätigte ein Test. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Ein 20-Jähriger wurde mit seinem BMW kontrolliert. Die Beamten stellten nicht zugelassene Änderungen fest: Die Felgen waren nicht eingetragen und das Fahrwerk wurde verändert.

Für alle Autofahrer war die Fahrt beendet. Sie mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen. Auf sie kommen nun Anzeigen zu, teilt die Polizei mit.