Eschenbach/Göppingen/Salach Mehrere Einbrüche im Landkreis

Eschenbach/Göppingen/Salach / SWP

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Einbrüchen in Eschenbach, Göppingen und Salach geben können.

Einbrecher waren am Donnerstag in Eschenbach, Göppingen und Salach unterwegs.

Wie die Polizei berichtet, scheiterten die Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag in Eschenbach. Sie hatten versucht an den Tresor eines Einkaufsmarktes in den Bühlgärten zu gelangen. Sie scheiterten im Einkaufsmarkt an der Türe des Raumes, in dem der Tresor zu finden ist.

Auf ein Hotel hatten es dagegen Einbrecher am Donnerstagmorgen in Göppingen abgesehen. Sie gelangten zwar in das Gebäude in der Freihofstraße, erbeuteten dort aber nur einen Schlüssel. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nach dem Dieb. Er soll 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug eine Kapuzenjacke.

In Salach bemerkte ein Ladeninhaber gegen 22 Uhr, dass jemand in sein Geschäft eingebrochen war. Es befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Die Türe des Gebäudes war aufgebrochen, jene seines Ladens ebenfalls. Wie er bemerkte, stahlen die Täter zwar nichts aus seinem Laden, dafür aber einen Laptop und einen Bildschirm, die sie im Keller des Gebäudes entdeckten.

Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Göppingen melden, Telefon (07161) 63 23 60.