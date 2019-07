Der 23-Jährige hatte Marihuana und Kokain bei sich. Beim Fluchtversuch tritt und schlägt er nach Polizisten.

Einer Polizeistreife ist kurz nach Mitternacht am Sonntag ein verdächtiger Mann in der Geislinger Eberhardstraße aufgefallen. Laut Polizeibericht beobachteten die Beamten, wie sich der 23 Jahre alte Mann im Bereich einer Schule in die Dunkelheit zurückzog. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten Marihuana-Geruch fest und wollten den jungen Mann mit aufs Polizeirevier nehmen.

Fluchtversuch scheitert

Damit war er zunächst einverstanden. Nach wenigen Schritten aber versuchte der 23-Jährige abzuhauen. Die Beamten setzten ihm kurz nach und rangen den Flüchtigen nieder. Dabei trat der 23-Jährige mit den Beinen und schlug mit den Fäusten nach den Beamten. Doch dies nutzte ihm nichts: An Händen gefesselt wurde er zum Revier geführt.

Dort fanden die Polizisten kleinere Mengen Marihuana und Kokain. Der junge Mann wird wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht. Bei seinem Fluchtversuch hatte er einem Polizeibeamten Schürf- und Kratzwunden zugefügt.