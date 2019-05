Themen in diesem Artikel VW Bahnhofstraße

Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr am Freitag in Geislingen gegen 19.45 Uhr mit seinem VW in der Bahnhofstraße in Richtung Helfensteinstraße. Während der Fahrt verlor er, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, das Bewusstsein. Wie die Polizei mitteilt, tollte das Auto vor dem Bahnhof über eine Bushaltestelle und prallte dann gegen einen Hauseingang. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Der Autofahrer musste an der Unfallstelle wiederbelebt werden. Schwer verletzt wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Geislingen war mit vier Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro.