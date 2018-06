Schorndorf Mann stellt sich nach Schüssen auf zwei Syrer

Schorndorf / SWP

Ein 26-Jähriger hat sich der Polizei gestellt, nachdem er am Samstag mit einem Tierabwehrgerät Reizstoff auf zwei Syrer geschossen haben soll.

Nach einer Schussabgabe mit zwei Verletzten am vergangenen Samstag in Schorndorf befindet sich ein 26 Jahre alter Mann wegen dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. Aufgrund der intensiv geführten Ermittlungen, mit vielen Vernehmungen von Zeugen und Beteiligten, war der Ermittlungsdruck offensichtlich zu groß geworden und so hatte sich der 26-Jährige schließlich am Donnerstagnachmittag bei der Ermittlungsgruppe im Beisein eines Rechtsanwalts gestellt.

Bei dem Mann handelt es sich laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen um einen Deutschen mit Migrationshintergrund, der in Schorndorf wohnt. Er hatte eingeräumt, mit einem Tierabwehrgerät Schüsse mit Reizstoff auf die Syrer abgegeben zu haben.

Der 26-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitagvormittag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die zwei Gruppen wegen einer vorausgegangenen jugendtypischen Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Jugendlichen einander geraten waren. Hierbei war es zu einzelnen Körperverletzungen und Schubsereien gekommen, was schließlich mit der Schussgabe aus dem Tierabwehrgerät durch den 26-Jährigen eskalierte.

Der Tatverdächtige war in der Vergangenheit bereits wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen der gemeinsamen Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Waiblingen und des Polizeireviers Schorndorf dauern an.