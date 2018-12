Hochdorf Mann kracht mit Auto durch Garagentor

Hochdorf / krib

Zu einem außergewöhnlichen Unfall kam es am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der Bachstrasse in Hochdorf. Ein älterer Mann war mit seinem Auto durch das Tor einer Garage gekracht und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde der Mann mit Verletzungen am Kopf in eine Klinik eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde außer dem Fahrer selbst keiner verletzt.

Weshalb der Mann in die Garage fuhr ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Wie die Süddeutsche Mediengesellschaft mitteilt, befindet sich neben der Garage ein Ladengeschäft, in dem Schaden entstand.