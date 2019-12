Beim Aldi-Markt in Salach ist am Donnerstag wieder Normalität eingekehrt. Am Vormittag hatte die Filiale wieder geöffnet, und im Laden standen rund 15 Kunden mit langen Einkaufslisten. Auch die am Mittwoch ausgehängten Hinweise auf eine „Schließung aus betrieblichen Gründen“ sind inzwischen entfernt. Im Inneren der Filiale waren am Abend noch Mitarbeiter hin und her gewuselt. Einige liefen mit Putzmaschinen durch die Gänge und waren offenbar auf der Suche nach Mäusen und deren Hinterlassenschaften.

Mäuse bei Aldi in Salach

Wegen eines Schädlingsbefalls hatte die Aldi Süd Regionalgesellschaft Aichtal beschlossen, die Filiale in Salach vorübergehend zu schließen. Das war am Mittwoch um 16.47 Uhr aus einer Presserklärung zu erfahren. Demnach wurden Fressspuren von Mäusen entdeckt.

Kunden können Ware zurückgeben

Außerdem lasse sich eine „Kontamination der Warenpackung mit Mäusekot“ nicht ausschließen, heißt es weiter in der Mitteilung von Aldi Süd. Das gelte auch für bereits verkaufte Waren. Aldi Süd bittet Kunden in Salach, bereits gekaufte Waren zu entsorgen oder in die Filiale zurückzubringen. Das Geld werde erstattet. Die nur per E-Mail erreichbare Aldi-Pressestelle hat für Donnerstag eine neue Mitteilung in Aussicht gestellt.