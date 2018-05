Göppingen Mädchen bewusstlos geschlagen

Göppingen / SWP

Ein junger Mann soll einer 17-Jährigen in der Nacht ins Gesicht geschlagen haben. Sie kam in eine Klinik.

Die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst rückten am Donnerstag gegen 0.30 Uhr zum Parkplatz bei einem Imbiss in der Stuttgarter Straße aus. Dort hatte jemand auf eine 17-Jährige eingeschlagen, die daraufhin stürzte und mit dem Kopf auf den Asphalt aufschlug. Kurze Zeit war sie bewusstlos. Sie musste in eine Klinik gebracht werden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert. Es ging um die frühere Beziehung der 17-Jährigen. Außer ihr waren acht junge Männer bei dem Imbiss gewesen.