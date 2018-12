Salach Lkw prallt gegen Fußgängerin – Frau stirbt noch vor Ort

Salach / SWP

In Salach (Kreis Göppingen) hat es am Dienstag einen schweren Verkehrsunfall gegeben: Ein Lkw-Fahrer hat dort eine Frau mit Rolllator übersehen, wie das Polizeipräsidium in Ulm mitteilte. Gegen 11.15 Uhr überquerte die Fußgängerin die Brühlstraße. Der Lkw-Fahrer wollte von einem Grundstück auf die Brühlstraße fahren. Dass sich dort die Passantin mit ihrem Rolllator befand, sah der 60-Jährige nicht. Sein Fahrzeug prallte gegen die 79-Jährige. Die stürzte und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Notfallseelsorger kümmern sich um Angehörige

Der Sachschaden an der Actros blieb gering. Zur genauen Klärung des Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an. Notfallseelsorger kümmerten sich um den Unfallverursacher und Angehörige.

