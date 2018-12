Unfall Lkw reißt Anhänger von Pannenfahrzeug ab - B 10 voll gesperrt

Göppingen / swp

Ein Lkw fuhr am Montag in Göppingen auf ein Pannenfahrzeug auf. Die B 10 war nach dem Unfall gesperrt.

Gegen 11 Uhr fuhr ein 26-Jähriger auf der B10 in Richtung Ulm. Auf seinem Anhänger transportierte er ein Auto. Der VW-Fahrer vermutete vor dem Göppinger Tunnel eine Panne an seinem Fahrzeug und hielt deshalb auf dem Seitenstreifen an und schaltete das Warnblinklicht ein.

Anhänger ragt in die Fahrbahn

Die Spur war allerdings zu schmal für den Anhänger. Deshalb ragte er in die Fahrbahn. Ein Lkw-Fahrer erkannte den Anhänger zu spät und fuhr dagegen. Der Anhänger riss ab und prallte gegen die Leitplanke. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B10 musste voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf 60.000 Euro.