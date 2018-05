Verkehr Lkw prallt auf Ampelmast

Donzdorf / Swp

Am Mittwochmittag ist in der Süßener Straße in Donzdorf ein Lastwagen gegen einen Ampelmast gefahren. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt hat, wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Kurz vor 14 Uhr fuhr laut Polizeibericht ein 62-Jähriger mit seinem Lastwagen die Süßener Straße entlang. An der Einmündung der Adolf-Kolping-Straße kam er zu weit nach rechts und rammte eine Ampel auf der Verkehrsinsel. Die wurde total beschädigt, und auch der Laster war kaputt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro.

Die Straße wurde an der Unfallstelle vorübergehend gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Die Feuerwehr half aus, bis der Schaden an der Ampel soweit behoben war, dass keine Gefahr mehr bestand.