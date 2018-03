Göppingen / SWP

Gegen 13.20 Uhr war am Montag in Göppingen ein Ford in der Carl-Hermann-Gaiser-Straße unterwegs. In der Eberhardstraße war ein Audi in Richtung Lorcher Straße unterwegs. Die 58-Jährige beachtete dessen Vorfahrt nicht. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Focus-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 3000 Euro.