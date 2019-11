Am späten Sonntagvormittag in Ursenwang: Es nieselt und kaum jemand ist auf der Straße. Doch zwischen der Ursenwangschule und dem angrenzenden Edeka-Markt ist alles großräumig abgesperrt. Ermittler der Polizei und Rotkreuz-Helfer sind vor Ort. Die Szenerie deutet darauf hin, dass hier etwas Furchtbares passiert sein muss: Im Gebüsch zwischen Schule und Supermarkt hat ein Passant am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr die Leiche eines Mannes entdeckt.

Toter in Ursenwang: Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass die Verletzungen auf ein Gewaltverbrechen hindeuteten. Die Polizei ermittele in alle Richtungen. Sie hat auch bereits am Sonntagvormittag die Bewohner der südlich angrenzenden Wohnhochhäuser befragt, ob sie Hinweise geben können, was sich in der Nacht oder am Abend zuvor hier ereignet hat.

Identität - wer ist der Tote in Ursenwang?

Noch ist völlig unklar, um wen es sich bei dem toten Mann handelt. Die Polizei weiß am frühen Sonntagnachmittag noch nichts über die Identität des Toten. Die Ermittlungen der Beamten laufen.

Wir halten euch auf dem Laufenden!

Das könnte dich auch interessieren: