Am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr war ein 78-Jähriger in der Heidenheimer Straße in Geislingen Richtung Längentalstraße unterwegs. Aufgrund einer plötzlichen akuten Gesundheitsstörung konnte der Autofahrer seinen Opel nicht mehr steuern. Der Pkw prallte gegen einen Stein. Auch mehrere Absperrpfosten wurden beschädigt.

Erfolgreich wiederbelebt

Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Polizisten kamen und reanimierten den Autofahrer. Rettungskräfte brachten den Senior später in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ungefähr 1.500 Euro geschätzt. Ein Abschleppwagen transportierte den Pkw ab.

