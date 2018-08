Ebersbach / SWP

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete ein Unbekannter am Montag in Ebersbach. Gegen 20 Uhr war ein Lastwagen in der Strutstraße in Richtung Uhingen unterwegs. Er streifte eine Ampel, die den Verkehr an einer Baustelle regelt. Dabei entstand ein Schaden von rund 500 Euro an der Ampel. Hinweis an die Polizei in Uhingen unter Telefon: (07161) 93810.