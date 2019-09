Alkohol, Psychopharmaka und eine psychische Erkrankung: Das dürfte der fatale Cocktail gewesen sein, der einem 23-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen eine Anklage wegen räuberischer Erpressung eingebracht hat. Seit gestern muss sich der Mann vor dem Landgericht Ulm verantworten. Insgesamt drei Tatkomplexe werden ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen.

Überfall auf Tankstelle

Zunächst soll er im Herbst 2018 beim 24-Stunden-Lauf in Uhingen auf dem Festgelände einen heute 24-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Außerdem werden ihm zwei weitere Taten vom Januar 2019 zur Last gelegt. Wieder mit einer Schreckschusspistole bewaffnet soll er in einem Krankenhaus in Göppingen zwei Menschen bedroht und versucht haben, sie auszurauben. Erst als die Betroffenen mehrmals versicherten, sie hätten kein Geld dabei, sei er geflüchtet, so die Anklagebehörde. Ähnlich soll er in einer Tankstelle in Göppingen vorgegangen sein, wo ihm die eingeschüchterte Kassiererin letztlich 485 Euro herausgegeben haben soll.

Opfer leidet unter Angst

Wie traumatisch der Vorfall im Krankenhaus für die Betroffenen war, zeigte sich am gestrigen ersten Verhandlungstag bei der Zeugenbefragung. Eine ältere Frau, die damals wegen eines medizinischen Notfalls bei ihrem Mann in die Klinik gekommen war, berichtete, wie der Angeklagte sie und ihren Schwiegersohn im Treppenhaus verfolgt und schließlich die Pistole gezogen habe. „Hände hoch! Raubüberfall! Geld raus! Alles!“ habe der Angeklagte geschrien und schließlich „höhnisch“ das geladene Magazin seiner Waffe gezeigt. „Ich hab’ gedacht, das ist mein letzter Tag“, berichtete die Zeugin. Bis heute leide sie unter Angstzuständen. Zum Angeklagten gewandt, sagte sie wütend und laut: „Alles hast du mir versaut. Das hast du fertig gebracht.“

Alkohol und Medikamente

Der 23-Jährige, davon deutlich beeindruckt und in sich zusammengesunken, fand einige Worte der Entschuldigung. Alles sei nur geschehen, weil er trotz psychischer Erkrankung verantwortungslos Alkohol und Medikamente konsumiert habe. Normalerweise sei er ein netter und friedfertiger Mensch. „Es fällt mir schwer, jetzt hier zu sitzen und Sie leiden zu sehen“, so der Angeklagte zu der Frau. Auch bei dem Schwiegersohn entschuldigte sich der 23-Jährige. Der Mann hatte zuvor anschaulich von seinen Gefühlen und Gedanken während des dramatischen Geschehens berichtet. „Die Waffe war für mich verdammt echt und mächtig groß“, so der Zeuge. Er habe es für möglich gehalten, einen Mörder aus der Psychiatrie vor sich zu haben. „Ich dachte, schlimmstenfalls liegen schon fünf Leichen im Keller“, erinnerte sich der Mann.

Totaler Blackout

Andere Zeugenaussagen belasteten den Angeklagten, der aus der Untersuchungshaft vorgeführt wurde, bei der Verhandlung ebenfalls. Der 23-Jährige, der von Pflichtverteidiger Alexander Kühne vertreten wird, bestreitet nicht, die Taten begangen zu haben. Jedoch könne er sich nicht mehr an die Vorfälle im Krankenhaus erinnern. „Ich hatte einen Blackout“, so der 23-Jährige. Bei seiner Drohung mit der Waffe beim 24-Stunden-Lauf in Uhingen habe er zuvor zwei Faustschläge abbekommen. Das wiederum bestritten die anderen Beteiligten in ihren Aussagen.

Persönlichkeitsstörung

Wie der Staatsanwalt bei der Verlesung der Anklageschrift sagte, sei bei allen Taten von einer in erheblichem Maße verminderten Steuerungsfähigkeit des Angeklagten auszugehen, der eine Persönlichkeitsstörung habe und bei den Taten alkoholisiert gewesen sei. Fortgesetzt werden soll der Prozess am Mittwoch, 9. Oktober.