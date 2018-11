Faurndau Kurz nicht aufgepasst

Faurndau / SWP

Nach einem Zusammenprall stürzt ein junger Motorrradfahrer.

Ins Krankenhaus musste ein junger Mann nach einem Unfall am Mittwoch in Faurndau. Der 18-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einem Motorrad in der Beckh­straße unterwegs. Vor ihm musste ein Auto halten. Der junge Biker bemerkte nach Angaben der Polizei das Bremsen zu spät und fuhr in den Nissan. Der 18-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Den Motorradfahrer erwartet jetzt eine Anzeige. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 2000 Euro.