Ein oder mehrere Unbekannte haben am Samstag Autoschlüssel aus dem Briefkasten eines Autohauses in Geislingen gestohlen und dann mit zwei dort abgestellten Fahrzeugen Spritztouren unternommen. Auf die Diebstähle wurde die Polizei durch die Hinweise mehrerer Zeugen aufmerksam. Diese meldeten den Beamten Samstagnacht gegen 23.30 Uhr zwei Fälle einer Unfallflucht und dass ein Auto liegen geblieben sei. Die Beamten fanden auf der Steinenkircher Steige einen unverschlossenen Mini Cooper ohne Zünd­schlüssel vor. Wie sich herausstellte, war der Fahrer zuvor in der Stuttgarter Straße in Geislingen gegen ein anderes Auto gefahren und in der Degenfeld-Straße in Eybach gegen einen Baum geprallt.

Nachdem die Polizei die Halterin des Minis ermittelt hatte, sagte diese aus, dass sie den Wagen bei einem Autohaus in Geislingen abgestellt und die Schlüssel in dessen Briefkasten geworfen hatte. „Bei der Überprüfung des Autohauses wurde festgestellt, dass der Briefkasten aufgebrochen worden war“, berichtet die Polizei. Die in dem Behälter hinterlegten Autoschlüssel seien gestohlen worden.

Zu den entwendeten Schlüsseln gehörte auch der eines VW. Diesen fand die Polizei gegen 1 Uhr auf der Ortsumfahrung von Süßen. Vermutlich hatte der Fahrer den Wagen dort abgestellt, weil er an einem der Vorderräder einen Plattfuß hatte. „Der Zündschlüssel war ebenfalls in dem aufgebrochenen Briefkasten hinterlegt gewesen“, teilt die Polizei mit. Das Revier in Geislingen führt die Ermittlungen und sucht Zeugen der Diebstähle und der zwei Fälle von Fahrerflucht, Telefon (07331) 9 32 70.