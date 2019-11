In Bad Boll drangen Unbekannte am Mittwoch irgendwann in der Zeit zwischen 7.45 und 19.45 Uhr in ein Haus in der Straße "Hausgärten" ein. Zunächst misslang der Versuch, eine Terrassentür aufzuhebeln. Ein Fenster hielt jedoch nicht stand, und die Unbekannten gelangten ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlten sie sämtliche Räume, stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt. Spezialisten sicherten die Spuren. Die Polizei, Telefon (0731) 1880, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Täter.