Nach den Krawallen von Stuttgart ist gegen einen 16-Jährigen aus dem Kreis Göppingen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags ergangen. Das teilte die Polizeidirektion Stuttgart auf Anfrage mit.

Laut Staatsanwaltschaft Stuttgart soll der 16-Jährige während der Randale in der Innenstadt einem bereits am Boden liegenden Studenten gezielt gegen den Kopf getreten haben. Er habe somit den möglichen, so die Ankläger. Der Student soll die Randalierer in der Innenstadt als Passant unvorsichtigerweise verbal kritisiert haben. Daraufhin wurde er offenbar von einer Schlägergruppe brutal attackiert.