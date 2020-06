Unter den 24 Personen, die nach den Krawallen in Stuttgart festgenommen wurden, befindet sich auch ein junger Mann aus dem Kreis Göppingen. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Demzufolge handelt es sich um einen 2003 geborenen Deutschen, dessen Wohnort aus Datenschutzgründen nicht publik gemacht wurde.

Ermittlungsgruppe Eckensee eingerichtet und ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs. Die Polizei hat zur Aufklärung der Straftaten inzwischen die 40-köpfige eingerichtet und ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs.

Plünderungen in der Stuttgarter Innenstadt

Geschlossene Clubs in Stuttgart und Zusammenstöße wegen Corona

Laut Kennern der Partyszene gibt es in der Stuttgarter Innenstadt bereits seit Wochen immer wieder nächtliche Auseinandersetzungen zwischen jungen Leuten und der Polizei. Am letzten Maiwochenende hatte die Staatsgewalt am Kleinen Schlossplatz eine feiernde Menge von etwa 500 Personen aufgelöst. Dabei ging es um die Durchsetzung des Corona-Kontaktverbots. Zu Spannungen soll es auch deshalb kommen, weil die Clubs seit Monaten geschlossen sind und reguläre Partys verboten bleiben.