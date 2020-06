Bei Kontrollen im Kreis Göppingen stoppte die Polizei zahlreiche Autofahrer.

Polizei-Kontrolle: In Ebersbach mit 132 km/h in 70er-Zone

Viel zu schnell war am Dienstag ein Renault-Fahrer in Ebersbach unterwegs. Der fuhr gegen 23.10 Uhr aus Richtung Uhingen im 70er-Bereich in der Hauptstraße. Gemessen hat ihn die Polizei mit 132 km/h. Weitere Fahrer waren dort 23 und 25 Stundenkilometer zu schnell.

Am Mittwochmorgen in Donzdorf mussten drei Autofahrer, die zu schnell waren, anhalten. Auf der Ortsumfahrung sind 70 Stundenkilometer erlaubt, die drei Fahrer waren zwischen 21 und 27 km/h zu schnell.

Berauschte Autofahrer in Göppingen

In Göppingen zog die Polizei am Mittwoch einen 27-Jährigen aus dem Verkehr. Der war gegen 16 Uhr mit einem Elektro-Roller in der Stuttgarter Straße unterwegs. Der Roller war nicht versichert, weshalb der Mann jetzt mit einer Strafanzeige rechnen muss.

Am Donnerstag gegen 3 Uhr stoppte die Polizei einen BMW-Fahrer. Für ihn war die Fahrt zu Ende, weil er zu viel Alkohol getrunken hatte.

Gleich vier berauschte Fahrer stoppte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag in Salach. In der Eislinger Straße hatte gegen 23.10 Uhr ein Autofahrer zu viel Alkohol konsumiert. Nur fünf Minuten später war die Fahrt für einen Nissan-Fahrer zu Ende, der ebenfalls zu viel Alkohol intus hatte. Gegen 2 Uhr hatte ein 47-Jähriger deutlich zu viel Alkohol intus, weshalb er seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben musste und jetzt einer Strafanzeige entgegen sieht.

Gegen 1 Uhr stoppte die Polizei in der Karl-Laible-Straße einen Mercedes-Fahrer. Der 23-Jährige steht im Verdacht, sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt zu haben. Bei ihm verlief ein Schnelltest positiv, weshalb er eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen musste.

In Lauterstein verlief bei einem Autofahrer ein Schnelltest positiv auf Kokain. Den 22-Jährigen stoppte die Polizei gegen 19.30 Uhr in der Hauptstraße.

In Kuchen stoppte die Polizei am Mittwochmittag fünf Fahrer, die ihr Handy benutzten.

Kontrolle an A8 bei Gruibingen: Transporter deutlich überladen

Fahrer und Halter müssen nach einer Kontrolle auf der A8 bei Gruibingen mit Anzeigen wegen Überladung rechnen. Am Mittwochmorgen stoppte die Polizei auf der Autobahn einen Kleintransporter mit einer Gesamtmasse von 3500 Kilogramm. Beim Wiegen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug 1100 Kilo zu schwer war. Der Halter des Fahrzeugs soll den Transporter selber beladen haben, weshalb auch er mit einer Anzeige rechnen muss.