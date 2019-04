Die Polizei hat am Freitagnachmittag in Geislingen bis in die späten Abendstunden hinein Jugendschutzkontrollen im Geislinger Stadtgebiet durchgeführt.

Bei der Kontrolle von 50 Jugendlichen wurden nach Angaben der Polizeidirektion Ulm alkoholische Getränke, Zigaretten, Tabak und Arzneimittel sichergestellt. Zudem wurden drei Platzverweise erteilt. Die Polizei wird auch künftig kontrollieren.

