Der Mann erklärte, dass er derzeit den Führerschein mache und ihn nachreichten werde, wenn er die Prüfung bestanden hat.

Mit einem uneinsichtigen Rollerfahrer hatte es die Polizei in der Nacht zum Samstag in Geislingen zu tun. Der 46-Jährige besitzt keinen Führerschein, kündigte aber trotzdem an, sich von einem Rechtsanwalt beraten zu lassen, weil ihm die Beamten die Weiterfahrt verboten. Die Polizisten hatten den Rollerfahrer kurz vor 23 Uhr in der Schillerstraße in Geislingen angehalten. Der Mann erklärte ihnen, dass er derzeit den Führerschein für Roller mache und ihn der Polizei nachreichen werde, wenn er die Prüfung bestanden hat. Den Aussagen der Beamten schenkte er keinen Glauben, teilt die Polizei mit. Er muss mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein rechnen.