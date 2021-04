Weil sie im Raum Geislingen zu schnell unterwegs waren oder trotz Verbots überholten müssen mehrere Autofahrer nun mit Anzeigen rechnen.

Am Donnerstag überwachte die Polizei den Straßenverkehr im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Geislingen: Zwischen 10 und 11.15 Uhr stoppten die Beamten drei Autofahrer, die von Böhmenkirch in Richtung Sönstetten unterwegs waren. Zwei von ihnen hatten trotz des bestehenden Verbots andere Fahrzeuge überholt. Ein 45-Jähriger wurde beanstandet, weil er bei erlaubten 100 Stundenkilometern mit 125 km/h unterwegs war. Zwischen Aufhausen und Türkheim stoppte die Polizei zwischen 13.45 und 14.30 Uhr zwei Autofahrer: Ein 60-Jähriger wurde beanstandet, weil er mit 99 km/h unterwegs war, eine 19-Jährige, weil sie mit Tempo 109 fuhr. Erlaubt sind auf dieser Strecke 70 km/h. Nun kommen Anzeigen, Punkte in Flensburg und ein Bußgeld auf die Männer und die Frau zu.