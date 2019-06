Ein 47-Jähriger war am Donnerstagabend unter Alkoholeinfluss durch Bad Ditzenbach gefahren. Er geriet in eine Polizeikontrolle. Die Beamten hatten den 47-Jährigen laut Pressebericht in der Gosbacher Straße gestoppt. Schnell bemerkte sie, dass der Hyundai-Fahrer nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte, dass er zu viel getrunken hatte. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.