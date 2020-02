Am Montag zwischen 15.45 Uhr und 17.45 Uhr kontrollierte die Polizei den Verkehr in Zell unter Aichelberg in der Ohmder Straße. Auffällig waren sechs Autofahrer, die ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Ein Fahrer wurde beim Benutzen des Handys erwischt, und bei einem weiteren war die Hauptuntersuchung bereits überfällig.