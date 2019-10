Am Dienstag ist ein 15-Jähriger in Uhingen vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Gegen 21 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Stuttgarter Straße einen Kleinkraftroller unter die Lupe zu nehmen.

Anstatt den Anhaltzeichen Folge zu leisten, gab der Fahrer jedoch Gas. Mit Blaulicht und Martinshorn verfolgten die Beamten das Zweirad quer durch die Innenstadt, bis der Rollerfahrer schließlich über einen Fußweg entkam.

Besitzer über Kennzeichen ermittelt

Die Polizisten konnten jedoch das Kennzeichen ablesen und einen 15-Jährigen als mutmaßlichen Fahrer ermitteln. Dieser sieht nun einer Anzeige entgegen. Das Polizeirevier Uhingen (Telefon 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die durch die Fahrweise des 15-Jährigen möglicherweise gefährdet wurden.

