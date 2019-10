Polizei und Lehrer machen im Kreis Göppingen gemeinsame Sache im Interesse der Verkehrssicherheit. In Süßen legten sich insgesamt sechs Polizeibeamte und acht Lehrer der Verbundschule auf die Lauer, um die Fahrräder der Schüler zu kontrollieren. An drei verschiedenen Kontrollstellen wurden Ende letzter Woche insgesamt 140 Fahrräder unter die Lupe genommen, wie das Präsidium Ulm jetzt berichtet. Davon waren 55 nicht verkehrssicher. An vielen Fahrrädern fehlten Beleuchtung, Reflektoren, Klingeln und Rückstrahler. Fünfmal waren sogar die Bremsen mangelhaft.

Laut Polizei kommen in die Süßener Verbundschule zu Spitzenzeiten bis zu 250 Schüler täglich mit dem Fahrrad. Wenn die Tage nun wieder kürzer werden, sei auch eine funktionierende Beleuchtung am Fahrrad wichtig. Die Verantwortung liege aber nicht alleine bei den Schülern, mahnt die Polizei. Vielmehr seien auch die Eltern hier in der Pflicht.

Pflicht zur Nachbesserung in den Herbstferien

Diese erhalten eine schriftliche Benachrichtigung über die Mängel an den Fahrrädern ihrer Sprösslinge. In den Herbstferien müssen diese Mängel dann behoben werden. Doch nicht nur ein technisch einwandfreies Fahrrad ist entscheidend. Daher lag das Augenmerk auch auf dem Fahrradhelm. Etwa zwei Drittel der Schüler trugen einen Helm, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum vergangenen Jahr. Die Polizei ist mit dem Ergebnis deshalb zufrieden.

Bis 8 Jahre nur auf dem Gehweg fahren

Die Aktion war nur ein kleiner Teil der bereits seit Schuljahresbeginn laufenden Bemühungen um die Sicherheit auf dem Schulweg. Auch weiterhin wird die Polizei deshalb in Süßen Präsenz zeigen. Im Übrigen wird darauf hingewiesen Kinder, dass Kinder bis 8 Jahre fahren müssen. Im Alter von 8 bis 10 Jahre ist dies auf freiwilliger Basis erlaubt. Jeder Radfahrer sollte gerade bei Dunkelheit mit auffälliger Kleidung und Reflektoren seine Sichtbarkeit erhöhen, rät die Polizei. Andere Verkehrsteilnehmer können so schneller reagieren.

