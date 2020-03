In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei in Jebenhausen Autofahrer kontrolliert. Dabei fiel den Beamten in der Boller Straße gegen 0.30 Uhr ein 30-Jähriger auf, der bei der Kontrolle nach Alkohol roch. Er musste einen Test machen.

Der Fahrer hatte deutlich mehr als ein Promille. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Mann musste zur Blutentnahme. Wegen Trunkenheit im Verkehr erhielt er eine Anzeige.