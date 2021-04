Gegen 1 Uhr kontrollierte die Polizei den Pkw in der Laichinger Straße. Im Fahrzeug befanden sich vier Personen. Die Polizei wies die die 20 und 21 Jahre alten Frauen und Männer auf die bestehenden Ausgangsbeschränkungen hin und appellierte, diese zu beachten. Die Kontrollierten zeigten sich einsichtig.

Polizei kontrolliert vermehrt

Der Polizei gehe es bei den Kontrollen nicht darum, Verstöße anzuzeigen. Das wird in einer Pressemitteilung der Polizei erklärt. In erster Linie sei es die Absicht der Polizei, die Menschen zu überzeugen und zu sensibilisieren. Sie geht deshalb mit Augenmaß vor und sorgt gemeinsam mit den Ordnungsbehörden dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Dabei appellieren die Kontrollierenden zunächst an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger. Wer sich aber auch von der Polizei nicht belehren lasse und die Regeln weiterhin missachte, muss mit einer Anzeige rechnen. In solchen Fällen kann dann ein Bußgeld verhängt werden.

Die Polizei wird in der nächsten Zeit die Kontrollen fortsetzen, daneben aber auch weiterhin auf eine breite Prävention und Information, etwa durch Gespräch mit den Menschen, setzen.