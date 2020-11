Gegen 20.15 Uhr fuhr ein Skoda wohl in Schlangenlinien und stark wechselnden Geschwindigkeiten auf der B10 in Göppingen. Das fiel einem Zeugen auf und er informierte die Polizei. An der Anschlussstelle Göppingen West verließ der Skoda die B10. Im Bereich der Christian-Grüninger-Straße hielt das Auto an und Fahrer und Beifahrer wechselten die Plätze.

Danach fuhr der Skoda weiter. Mittlerweile waren Polizeistreifen eingetroffen und stoppten den Skoda in der Stuttgarter Straße. Am Steuer saß ein 31-Jähriger. Auf der Beifahrerseite saß ein 18-Jähriger, der zuvor mit dem Auto fuhr. Der stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Das bestätigte auch der Drogentest und er musste eine Blutprobe abgeben. Ersten Ermittlungen der Polizei hatte der 18-Jährige auch keinen Führerschein. Er muss sich nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Führerschein verantworten. Auf den 31-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.