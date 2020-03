Ein Betrunkener Mann ist am Freitag in Geislingen derart außer Rand und Band geraten, dass er in einer Zelle landete. Wie die Polizei mitteilt, bekam der 37-Jährige gegen 18.30 Uhr einen Platzverweis, dem er widerwillig nachkam. Kurze Zeit später wurden Beamte in die Stuttgarter Straße gerufen, wo der Mann herumschreien und gegen Fensterscheiben geschlagen haben soll. Bei der Kontrolle seiner Person weigerte er sich, seine Personalien anzugeben und wurde so aggressiv, dass ihn die Polizisten zu Boden ringen und fesseln mussten. Bei dieser Bändigung habe der 37-Jährige massiven Widerstand geleistet, berichten die Beamten. Auf der Fahrt zum Polizeirevier urinierte er in den Streifenwagen. In einer Zelle kühlte er sein Gemüt ab.